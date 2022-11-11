Генштаб офіційно підтвердив звільнення щонайменше 12 населених пунктів Херсонської області — перелік

Наступ на цьому напрямку триває. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом. Перед цим головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв про 41 звільнений населений пункт Херсонської області .

Під час наступу Збройних сил України на Херсонському напрямку 9 листопада вдалось звільнити 12 населених пунктів. Цю інформацію підтвердив Генштаб вранці 11 листопада і оприлюднив перелік.

Генштаб повідомляє, що окупанти продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають, а також намагаються максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини триває примусове виселення місцевих з окремих населених пунктів. У селищі Зеленівка росіяни заборонили жителям будь-які переміщення по населеному пункту та дообладнують системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення.