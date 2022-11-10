Режим лукашенка визнав гасло «Живе Білорусь!» нацистським

Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка вніс заклик «Живе Білорусь!» і відповідь «Живе!» до списку нацистської символіки.
Про це повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».
Влада країни пояснює цей крок тим, що це нібито є гаслом «30 дивізії Ваффен-СС (російська № 2, вона ж білоруська № 1), яка складалася переважно з колишніх бійців частин «білоруської національної оборони та використовувалася в антипартизанських операціях».
Тому тепер у країні заборонили вигукувати «Живе Білорусь!» і відповідати «Живе!» та супроводжувати це підняттям правої руки з витягнутою долонею.
Однак залишається незрозумілим, чи є «нацистським» вигук без підняття правої руки, та відповідь «Живе вічно!» замість «Живе».
- У сучасному вигляді вислів «Живе Білорусь!» уперше прозвучав у вірші Янки Купали «Це крик, що живе Білорусь», написаному у 1905—1907 роках.
- З початку серпня 2020 року громадяни білорусі протестували проти переобрання президентом лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у білорусі визнані політичними вʼязнями.
- У серпні 2021 року Лукашенко наказав позбавляти громадянства натуралізованих білорусів за участь у протестах.
- 10 лютого 2022 року Посольство білорусі у Києві надіслало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через «акт вандалізму»: мер Дніпра Борис Філатов замінив перед будівлею мерії білоруський червоно-зелений державний прапор на біло-червоний, що є символом національного руху білорусів.
- У серпні 2022 року суд у білорусі визнав екстремістськими акаунти в соцмережах вигаданої країни Вейшнорія. Її придумали як умовного противника під час спільних військових навчань росії та білорусі у 2017 році.