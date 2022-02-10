Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор біля мерії Дніпра

Посольство Білорусі у Києві 10 лютого надіслало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через «акт вандалізму»: мер Дніпра Борис Філатов замінив перед будівлею мерії білоруський червоно-зелений державний прапор на біло-червоно-білий, що є символом національного руху білорусів.

Посольство Білорусі вважає заміну прапору «цинічним проявом недружнього ставлення до суверенної білоруської нації та актом державного вандалізму». Мінськ вимагає повернути червоно-зелений прапор біля мерії Дніпра, офіційно вибачитись та провести розслідування.

Мер Дніпра Борис Філатов у відповідь на це заявив у Facebook: «На відміну від нацистської та комуністичної символіки, біло-червоний-білий прапор не є забороненим в Україні, тому молодь може вішати у мерії будь-які прапори, які захоче».

9 лютого Філатов повідомив, що прапор білоруської громади напроти мерії замінили на біло-червоно-білий — «це народна ініціатива, що обʼєднує всі національні громади, що живуть у Дніпрі».

Facebook / Borys Filatov

«Після маніпулятивних заяв, погроз та всього марення запаленого розуму, який Олександр Григорович [Лукашенко] наговорив про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом було замінено на біло-червоно-білий. [...] Дніпро розлучився з образом політичного режиму Білорусі на користь символу її національного руху зі столітньою історією», — пояснив Філатов.