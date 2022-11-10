WSJ: Пентагон відхилив запит України на передачу ударних безпілотників Grey Eagle

США на нинішньому етапі війни росії проти України не готові передавати ЗСУ ударні безпілотники великого радіуса дії MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні керованими ракетами класу «повітря — земля» Hellfire. Пентагон відхилив запит України.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США та чиновників, знайомих із рішенням.

Газета пише, що Україна просила ці безпілотники кілька місяців, проте Пентагон побоюється, що надання Grey Eagle може призвести до ескалації конфлікту і сигналізувати росії, що США надають зброю, яка може атакувати цілі всередині рф.

Також у США є побоювання, що ймовірна втрата Grey Eagle на полі бою дозволить росіянам і ворогам Штатів вивчити та отримати передові технології.

Представник General Atomics (виробник Grey Eagle) підтвердив, що компанія була поінформована про рішення Пентагону.