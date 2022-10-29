Повітряні сили відібрали пілотів, готових навчатися на іноземних винищувачах

Повітряні сили ЗСУ визначили групу пілотів, які можуть розпочати навчання на сучасних іноземних винищувачах типу F-15 і F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«На жаль, сьогоднішня авіація — «міги» та «сушки» ще радянських зразків — не відповідають військовим загрозам, які нині несе країна-окупант, обстрілюючи Україну потужними крилатими ракетами. Питання винищувачів західного зразка, можливо F-15, F-16 — дуже нагальне питання, яке потрібно підіймати», — сказав Ігнат.

Він зазначив, що відібрана група пілотів зі знанням англійської мови та бойовим досвідом може розпочати навчання на іноземних винищувачах хоч завтра. Справа за західними партнерами, які мають визначитися з типом літаків, які можуть бути надані Україні.