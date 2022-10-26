Міністр оборони упевнений, що Україна отримає танки Abrams і літаки F-16

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна в майбутньому отримає від союзників танки Abrams, Leopard, а також винищувачі F-15 , F-16 або Gripen.

Це він заявив в інтервʼю Politico.

Міністр «дуже оптимістичний» у цьому питанні, оскільки Україна вже має багато західного озброєння, поставки якого раніше вважалися неможливими. «Для мене це приклад того, що якщо ви чуєте, що це неможливо, то це буде можливо в майбутньому», — сказав Резніков.

Він заявив, що найважливішим рішенням найближчим часом має бути узгодження передачі Україні основного бойового танка західного зразка. Для цього потрібне політичне рішення від США.

«Я впевнений, що коли прибуде перший Abrams, у нас зʼявляться Leopard, [БМП] Marder та інші типи важкої бронетехніки. В Україні у нас бойовий полігон», — додав міністр.