Генштаб не прокоментував виведення військ рф з Херсону, але уточнив, що там припинилась «евакуація»

Російські окупанти завершили в Херсоні депортацію, яку вони називають «евакуацією» населення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 листопада.

«Евакуацію» припинили через «відсутність охочих». Також окупанти більше не видають у місті зарплати та соціальні виплати.

Водночас у Генштабі поки не прокоментували окремо заяви росіян, що нібито вони відводять війська з правого берега Херсонської області.

Однак зазначили, що армія рф веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українські військові за добу відбили атаки в районі Новосільського та Макіївки Луганської області, Соледара, Кліщіївки, Майорська, Яковлівки, Андріївки, Білогорівки, Веселого, Невельського, Первомайського та Новомихайлівки Донецької.