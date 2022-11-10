Генштаб не прокоментував виведення військ рф з Херсону, але уточнив, що там припинилась «евакуація»

Російські окупанти завершили в Херсоні депортацію, яку вони називають «евакуацією» населення.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 листопада.
«Евакуацію» припинили через «відсутність охочих». Також окупанти більше не видають у місті зарплати та соціальні виплати.
Водночас у Генштабі поки не прокоментували окремо заяви росіян, що нібито вони відводять війська з правого берега Херсонської області.
Однак зазначили, що армія рф веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Українські військові за добу відбили атаки в районі Новосільського та Макіївки Луганської області, Соледара, Кліщіївки, Майорська, Яковлівки, Андріївки, Білогорівки, Веселого, Невельського, Первомайського та Новомихайлівки Донецької.
- 9 листопада командувач російських військ в Україні генерал суровікін оголосив, що російська армія відходить із правого берега Херсонської області та Херсону. Окупанти завершать відводити війська найближчими днями.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- 31 жовтня окупанти оголосили, що вирішили евакуювати цивільних уже й з лівобережжя Херсонщини — через нібито підготовку ЗСУ до «масових обстрілів Каховської ГЕС», а потім людям заборонили переправлятися через Дніпро.