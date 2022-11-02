У Херсонській області окупанти заборонили переправлятися через Дніпро

У Херсонській області окупанти оголосили про «заборону на транспортне сполучення з правим берегом Дніпра».
Про це «обласна адміністрація» оголосила 2 листопада.
«У звʼязку із завершенням евакуаційних заходів з території правобережжя Дніпра, а також через посилення військової небезпеки та підвищення загроз мирному населенню адміністрація Херсонської області ухвалила рішення тимчасово припинити рух цивільних транспортних засобів через Дніпро», — заявили окупанти та додали, що «заборона тимчасова».
Понтонна переправа припиняє роботу, а заборону на перетин річки запроваджують для барж, річкових таксі та інших суден.
Рух цивільних машин з правого на лівий берег Дніпра дозволений через річковий порт. Виїхати на лівий берег Дніпра можна звідти водним транспортом, а також переправитися баржею на особистому автомобілі.
- 31 жовтня окупанти оголосили, що вирішили евакуювати цивільних уже й з лівобережжя Херсонщини — через нібито підготовку ЗСУ до «масових обстрілів Каховської ГЕС».
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- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції — у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.