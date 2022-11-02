У Херсонській області окупанти заборонили переправлятися через Дніпро

У Херсонській області окупанти оголосили про «заборону на транспортне сполучення з правим берегом Дніпра».

Про це «обласна адміністрація» оголосила 2 листопада.

«У звʼязку із завершенням евакуаційних заходів з території правобережжя Дніпра, а також через посилення військової небезпеки та підвищення загроз мирному населенню адміністрація Херсонської області ухвалила рішення тимчасово припинити рух цивільних транспортних засобів через Дніпро», — заявили окупанти та додали, що «заборона тимчасова».

Понтонна переправа припиняє роботу, а заборону на перетин річки запроваджують для барж, річкових таксі та інших суден.

Рух цивільних машин з правого на лівий берег Дніпра дозволений через річковий порт. Виїхати на лівий берег Дніпра можна звідти водним транспортом, а також переправитися баржею на особистому автомобілі.