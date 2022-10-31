Окупанти вирішили евакуювати цивільних уже і з лівобережжя Херсонщини

Окупаційна влада Херсонщини розширила зону евакуації цивільних через нібито підготовку ЗСУ до «масових обстрілів Каховської ГЕС». Тепер там закликають евакуюватися жителів лівобережжя Херсонщини, які проживають у межах 15 кілометрів від Дніпра.

Про це заявив очільник окупаційної адміністрації Херсонщини володимир сальдо.

За його словами, Україна планує «масований ракетний удар по греблі Каховської ГЕС». Через це існує ризик підтоплення території.

Тому там просять евакуюватися людей, які проживать у районах Нової Каховки, Голої Пристані, Каховки, Олешок, Горностаївки та Верхнього Рогачика.