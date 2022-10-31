Окупанти вирішили евакуювати цивільних уже і з лівобережжя Херсонщини

Окупаційна влада Херсонщини розширила зону евакуації цивільних через нібито підготовку ЗСУ до «масових обстрілів Каховської ГЕС». Тепер там закликають евакуюватися жителів лівобережжя Херсонщини, які проживають у межах 15 кілометрів від Дніпра.
Про це заявив очільник окупаційної адміністрації Херсонщини володимир сальдо.
За його словами, Україна планує «масований ракетний удар по греблі Каховської ГЕС». Через це існує ризик підтоплення території.
Тому там просять евакуюватися людей, які проживать у районах Нової Каховки, Голої Пристані, Каховки, Олешок, Горностаївки та Верхнього Рогачика.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції — у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
- За даними воєнної розвідки, окупанти замінували ГЕС ще у квітні, зараз вони мінують шлюзи та опори. Уряд України закликає організувати міжнародну місію на гідроелектростанцію.