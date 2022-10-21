Воєнна розвідка: Окупанти ще у квітні замінували Каховську ГЕС, зараз вони мінують шлюзи та опори

Російські військові у Херсонській області замінували Каховську гідроелектростанцію ще у квітні, зараз вони мінують шлюзи та опори.
Про це українська воєнна розвідка повідомила 21 жовтня.
Так, протягом поточного тижня росіяни встановили на дамбі два військові тентовані КамАЗи без водіїв. Обидві машини, за даними української військової розвідки, повністю завантажені ящиками з вибухівкою.
У разі підриву дамби під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, у тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону.
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що війська росії замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Дамба цієї ГЕС утримує приблизно 18 мільйонів кубічних метрів води. Постраждати можуть сотні тисяч людей, а наслідки цього теракту можуть стати історичною катастрофою.
- Колаборант сальдо напередодні прямо казав про «заплановане руйнування дамби Каховської ГЕС». Він заявив про це під час оголошення «переміщення» цивільних на лівий берег Дніпра через наступ ЗСУ.