На Херсонщині окупанти оголосили про «переміщення» цивільних на лівий берег Дніпра. Армія рф збирається будувати укріплення

В окупованій Херсонській області оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Про це 18 жовтня повідомив «виконувач обовʼязків губернатора» володимир сальдо.

«Існує безпосередня небезпека затоплення територій у звʼязку із запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за Дніпром», — заявив колаборант сальдо.

Під «організоване переміщення» потрапляють Бериславський, Білозерський, Снігурівський та Олександрівський муніципалітети. Це рішення, за словами колаборанта, «викликано створенням масштабних оборонних укріплень, щоб будь-який напад було відбито».

Крім цього, командувач російських військ у війні проти України генерал суровікін заявив, що подальші дії щодо Херсону будуть залежати від «непростої військово-тактичної ситуації, не виключається ухвалення непростих рішень».