Окупанти почали евакуацію «держустанов» з Херсонщини

Росіяни розпочали евакуацію «державних установ» з Херсонщини на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих державних установ. За наявною інформацією, з Херсону на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і Пенсійного фонду», — зазначили в Генштабі.

За їхніми даними, рівень морально-психологічного стану населення в прикордонних районах росії значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних.