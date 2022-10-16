Окупанти почали евакуацію «держустанов» з Херсонщини

Росіяни розпочали евакуацію «державних установ» з Херсонщини на тимчасово окуповану територію АР Крим.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
«Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих державних установ. За наявною інформацією, з Херсону на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і Пенсійного фонду», — зазначили в Генштабі.
За їхніми даними, рівень морально-психологічного стану населення в прикордонних районах росії значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних.
- На південному напрямку співвідношення втрат серед українських захисників та російських окупантів становить приблизно 1 до 6,5.