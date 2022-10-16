На півдні співвідношення втрат бійців ЗСУ до окупантів становить 1 до 6,5

На південному напрямку співвідношення втрат серед українських захисників та російських окупантів становить приблизно 1 до 6,5.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на дані командувача ОК «Південь» генерал-майора Андрія Ковальчука.

За його словами, критична межа співвідношення втрат — 1 до 8, після якої армія противника почне психологічно «сипатись». Наразі росіяни на південному напрямку дуже деморалізовані, що дозволяє ЗСУ активно звільняти українську землю.

«Війська рф уже в доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час. Навпаки — треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі», — додала Маляр.