ЗСУ вже звільнили на Херсонщині 75 населених пунктів

«На Херсонщині від російських загарбників на сьогодні звільнених підтверджених 75 населених пунктів. Тільки за жовтень Збройні сили України повернули під жовто-блакитний прапор 29 населених пунктів», — заявив він.

Янушевич каже, що окупанти по собі залишили руїни. Стан інфраструктури на деокупованих територіях жахливий. Люди, які там лишилися, а це близько семи тисяч з понад 19 тисяч людей, що були там до вторгнення, нині живуть без води та світла. Одна з ключових проблем — відновлення електропостачання, але над цим працюють.