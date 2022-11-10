Ситуація на півдні: росіяни змінюють місце дислокації та мінують територію

На Херсонському напрямку за добу окупанти втратили щонайменше 125 солдатів, 10 одиниць техніки та склад боєприпасів.
Про це йдеться у зведенні ОК «Південь».
За словами командування, обстановка на півдні «напружена і динамічна в розвитку»: українські Сили оборони тримають ініціативу та контроль, а противник продовжує оборонятися та обстрілювати позиції ЗСУ.
Окупанти також змінюють місце дислокації та залишають блокпости, при цьому мінуючи обʼєкти та території.
Українські військові за добу знищили на півдні 125 окупантів, 3 танки, 5 одиниць авто-бронетехніки та склад з боєприпасами в Бериславському районі. А над Чорними морем на Одещині збили два безпілотні розвідники типу «Гранат-3».
Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі збільшилось до 12 одиниць. За даними ОК, в його складі наразі немає ракетоносіїв. Однак загрози ракетних і артилерійських ударів, а також атак дронами-камікадзе по Україні залишаються актуальними.
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