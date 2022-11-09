Офіс президента: У Херсоні залишається частина російських військових, до міста підтягують резерви

В Офісі президента не бачать ознак того, що росія залишає Херсон, як про це було оголошено окупантами у середу.

Про це у Twitter написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

«Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви», — написав Подоляк.