«Мармароський експрес». На початку грудня між Україною і Румунією курсуватиме новий поїзд

«Укрзалізниця» повідомила, що 8 листопада провела перший тестовий заїзд потягу на відновленій ділянці Рахів — Ділове — Валя-Вішеулуй (Румунія).

Цей маршрут невдовзі обслуговуватиме «Мармароський експрес» — регіональний поїзд ДПКр-3, побудований в Україні. В УЗ очікують, що він почне курсувати вже на початку грудня.

Планується, що на день буде два рейси з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест, додали в УЗ.

«Чистий час у дорозі (без урахування митних процедур) від Рахова, що перетвориться на ще один транспортний хаб Закарпаття, до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин мальовничою гірською долиною. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці», — повідомили в компанії.