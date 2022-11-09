«Мармароський експрес». На початку грудня між Україною і Румунією курсуватиме новий поїзд

«Укрзалізниця» повідомила, що 8 листопада провела перший тестовий заїзд потягу на відновленій ділянці Рахів — Ділове — Валя-Вішеулуй (Румунія).
Цей маршрут невдовзі обслуговуватиме «Мармароський експрес» — регіональний поїзд ДПКр-3, побудований в Україні. В УЗ очікують, що він почне курсувати вже на початку грудня.
Планується, що на день буде два рейси з можливістю пересадки пасажирів на поїзди румунської залізниці. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест, додали в УЗ.
«Чистий час у дорозі (без урахування митних процедур) від Рахова, що перетвориться на ще один транспортний хаб Закарпаття, до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин мальовничою гірською долиною. Прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці», — повідомили в компанії.
- У кінці жовтня УЗ презентувала новий графік руху поїздів, який передбачає 14 нових рейсів, зокрема чотири потяги міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишлю, Хелму та Відня.
- 1 листопада УЗ дозволила купувати квитки у своєму застосунку на міжнародні рейси до Польщі: у Хелм, Перемишль і Варшаву та зворотно, а також до Молдови — на новий поїзд Київ — Кишинів.
- Прямий поїзд Київ — Кишинів вперше за 24 роки запустили в цьому місяці.