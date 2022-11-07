Між Києвом і Кишиневом вперше за 24 роки запустили прямий потяг. Скільки коштують квитки

З вокзалу Кишинева вперше за 24 роки вирушив прямий потяг до Києва.

Про це повідомили в пресслужбі Молдовської залізниці. Там опублікували фото поїзда на вокзалі в Кишиневі.

Пресслужба уряду Молдови

Потяг № 351/352 курсуватиме через день. О 17:02 він відправлятиметься зі станції «Київ-Пасажирський», прибуватиме на станцію «Унгени» о 07:53, до столиці Молдови — о 10:38.

Поїзд має сім вагонів та може перевезти 280 пасажирів. Тривалість подорожі в один бік становить близько 13 годин. Поїздка в плацкарті коштуватиме 1 700 гривень, у купе — 2 300 гривень.

В «Укрзалізниці» повідомили, що перший рейс уже прибув назад до столиці України. Ним скористалися близько 250 пасажирів.