«Укрзалізниця» оприлюднила новий графік руху потягів. Вони курсуватимуть швидше та зручніше

«Укрзалізниця» презентувала оновлений графік руху поїздів, який передбачає 14 нових рейсів, зокрема чотири потяги міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишлю, Хелму та Відня.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Нове міжнародне сполучення
№90/89 Київ — Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Це нічний поїзд. Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Перемишлю — об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, у Києві — о 05:42.
№ 351/352 Київ — Кишинів (Молдова). Цей поїзд матиме стиковку на станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія). Поїзд курсуватиме через день. Із Києва він вирушатиме о 17:02, а прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотний рейс відправлятиметься о 17:45 та прибуватиме до Києва об 11:48.
УЗ відкрила продаж квитків на ці поїзди.
У листопаді надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків — Хелм (Польща), а з 11 грудня почне курсувати новий щоденний рейс австрійської залізниці Відень — Чоп.
Оновлений графік у межах України
Почне курсувати потяг № 65/66 Харків — Умань, який сполучить обидва міста з Дніпром.
Потяг № 266/265 Ковель — Ужгород вперше за багато років сполучить Волинь і західне Полісся з гірськолижним регіоном у Славському, столицею «солеварів» Дрогобичем і головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова в напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку — близько 22:00.
Потяг № 769/770 Жмеринка — Хутір-Михайлівський — це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.
Ще три нові сполучення готують до запуску вже найближчим часом.
Потяг № 111/112 Ізюм — Київ сполучить деокуповане місто зі столицею.
Потяг № 131/132 Запоріжжя — Львів прямуватиме через Київ, Житомир і Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.
Потяг № 191/192 Краматорськ — Одеса прямуватиме через Дніпро та дозволить жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.
Крім того, відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:
- № 3/4 Запоріжжя — Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
- № 5/6 Запоріжжя — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 15/16 Харків — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
- № 17/18 Харків — Львів подовжено до Ужгорода;
- № 21 Харків — Львів подовжено до Трускавця;
- № 41/42 Дніпро — Львів подовжено до Трускавця;
- № 149/150 Кременчук — Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
- № 45/46 Харків — Ужгород знову курсуватиме через Суми;
- № 7/8 Київ — Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
- № 49/50 Київ — Трускавець пришвидшується на 3 години та прибуватиме о 08:45.
Швидкісні потяги «Інтерсіті+» теж зазнають позитивних змін у графіку:
- № 715/716 Київ — Перемишль — Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;
- № 705 Київ — Перемишль пришвидшено на понад 3 години;
- № 723 Харків — Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07 — час прибуття зробили комфортнішим для пасажирів;
- № 725 Харків — Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;
- № 724 Київ — Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;
- № 708/707 Київ — Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;
- № 710/709 Чернігів — Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.
Важливо зазначити, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшили кількість вагонів, що дозволить більш ефективно використовувати парк локомотивів і зменшити витрати електроенергії на тягу завдяки заощадженню 25 000 кВт/год щодобово.