«Укрзалізниця» дозволила купувати через додаток квитки на міжнародні рейси до Польщі та Молдови

«Укрзалізниця» дозволила через свій застосунок купувати квитки на міжнародні рейси до Польщі: у Хелм, Перемишль і Варшаву та зворотно, а також до Молдови — на новий поїзд Київ — Кишинів.

Про це компанія повідомила 1 листопада.

Також в оновленні стала доступною детальна інформація про маршрут поїзда та час перебування на всіх зупинках, що дозволить пасажирам краще спланувати свою поїздку.

У серпні «Укрзалізниця» запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків, а наприкінці жовтня почали курсувати чотири потяги міжнародного сполучення — у Кишинів, Перемишль, Хелм і Відень.