«Полтавська битва» і «кровопролитне шоу». Кремль підготував пропагандистам методички, як пояснювати росіянам відступ із Херсону

Адміністрація путіна підготувала декілька нових методичок для державних і провладних ЗМІ. В них розказано, як пояснювати росіянам можливий відступ із Херсону і підготувати їх до цього.

Про це пише Meduza, яка має у своєму розпорядженні дві методички.

У першій методичці вказано, що херсонський напрямок «найскладніший для російської армії на поточному етапі спецоперації». Таку ситуацію пропагандистам пропонують пояснювати тим, що для України нібито «життєво необхідно продемонструвати боєздатність» своїх військ, щоб «просити нову допомогу Заходу». У кремлі акцентують на тому, що ЗСУ нібито будуть рівняти із землею Херсон і завалювати місто трупами, а «російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів та особового складу».

Ще одна причина можливого відступу окупантів — Україна і НАТО «кинули всі сили» на херсонський напрямок, щоб влаштувати «кровопролитне шоу на весь світ».

«Противник хоче, щоб Херсон став пасткою для росії, полем битви із десятком тисяч жертв. ЗСУ планують влаштувати теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС. Підрив ГЕС може стати пасткою для наших бійців. У цьому випадку буде затоплено населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в котлі і навіть не зможуть прийняти бій — їх просто змиє», — йдеться в документі.

Крім цього, пропагандистам рекомендовано наголосити, що ведення міських боїв у Херсоні «недоцільне».

У другій методичці прописано, що пропаганді потрібно «звернути увагу» на виступ члена ради безпеки рф Анатолія Торкунова. На зустрічі з путіним він згадав про Полтавську битву і заявив, що під час війни зі Швецією Петро І теж відводив війська, а потім переміг.

Джерела видання в кремлі кажуть, що для російської влади здача Херсону «небажана», але «імовірна». При цьому дехто з них визнає, що ситуація на цій ділянці фронту залежить не від москви, а від дій українських військ. Остаточне рішення про втечу з Херсону ухвалюватиме особисто путін.