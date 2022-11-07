В окупованому Херсоні зникло пропагандистське мовлення і повернулося українське радіо

У тимчасово окупованому Херсоні перестали транслюватися російські телеканали, натомість стало доступним українське радіо «Суспільне» на 92.00 FM. Це сталося близько тижня тому.
Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
У «Суспільному» додали, що транслюють українське радіомовлення на Херсонщину із Миколаєва. Там Українське радіо лунає на середніх хвилях на частоті 1278 кГц (АМ або СХ-діапазон).
Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними силами України масованого обстрілу.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- 31 жовтня окупанти оголосили, що вирішили евакуювати цивільних уже й з лівобережжя Херсонщини — через нібито підготовку ЗСУ до «масових обстрілів Каховської ГЕС», а потім людям заборонили переправлятися через Дніпро.