В окупованому Херсоні зникло пропагандистське мовлення і повернулося українське радіо

У тимчасово окупованому Херсоні перестали транслюватися російські телеканали, натомість стало доступним українське радіо «Суспільне» на 92.00 FM. Це сталося близько тижня тому.

Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

У «Суспільному» додали, що транслюють українське радіомовлення на Херсонщину із Миколаєва. Там Українське радіо лунає на середніх хвилях на частоті 1278 кГц (АМ або СХ-діапазон).

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними силами України масованого обстрілу.