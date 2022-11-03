ЗМІ: Окупанти зняли російський прапор з будівлі ОДА у Херсоні, а у Голій Пристані знищено окупаційну адміністрацію

В окупованому Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник російський прапор.

Місцеве видання «МОСТ» опублікувало відповідне відео.

Тим часом у Голій Пристані, що на південь від Херсону, обстрілом знищено окупаційну адміністрацію. Її представники заявили про удар системою HIMARS. Епіцентром влучання став кабінет так званого голови місцевої адміністрації Геннадія Недялкова.

Реальна кількість постраждалих невідома.