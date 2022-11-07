ГУР: росіяни використали близько 80% своїх запасів сучасних ракет

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія через постійні обстріли українських міст серйозно виснажила свої запаси ракетних озброєнь. «Іскандерів» на озброєнні залишилося 120 одиниць.
Про це в коментарі журналу The Economist повідомив представник Головного управління Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
За його словами, на сьогодні росіяни використали близько 80% своїх сучасних ракет.
З огляду на це, кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Росія планує отримати від Тегерану близько тисячі балістичних ракет малої дальності класу «земля — земля» Fateh-110 та Zolfaghar.
«Ми знаємо, що домовленості вже досягнуто», — заявив Скібіцький.
- Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно 1 000 балістичних ракет і дронів для війни проти України. Водночас Пентагон поки не має підтверджень, що Іран міг передати росії балістичні ракети малої дальності або планує це зробити.
- 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що його країна постачала росії дрони-камікадзе, але нібито ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну.