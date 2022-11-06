Генштаб: Окупанти наказали жителям Берислава евакуюватися до 10 листопада

Окупанти наказали жителям окупованого Берислава (Херсонська область) до 10 листопада залишити місто.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Основною причиною для «евакуації» окупанти називають можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської гідроелектростанції.

Крім того, у Херсонській області масово знищують приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та інше майно з плавзасобів привласнюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку «Нижньодніпровський».

Також, за уточненою інформацією, у Каховці українські військові вдарили по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. В районі Раденська знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються.