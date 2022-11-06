Росія не вивела в Чорне море жодного корабля із ракетами «Калібр»

Російська армія наразі тримає у Чорному морі сім військових кораблів. Із них жоден не несе крилаті ракети «Калібр».

Про це пишуть Військово-морські сили ЗСУ.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 0 ракет», — зазначають там.

В Азовському морі росіян тримають до двох бойових кораблів або катерів, а також перекривають усі комунікації.