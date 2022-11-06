Росія не вивела в Чорне море жодного корабля із ракетами «Калібр»

Російська армія наразі тримає у Чорному морі сім військових кораблів. Із них жоден не несе крилаті ракети «Калібр».
Про це пишуть Військово-морські сили ЗСУ.
«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 0 ракет», — зазначають там.
В Азовському морі росіян тримають до двох бойових кораблів або катерів, а також перекривають усі комунікації.
- 29 жовтня окупанти заявили, що кораблі Чорноморського флоту в Криму зранку «відбили атаку безпілотників». Міноборони рф звинуватило в цьому бійців 73-го спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Оперативне командування «Південь» і Британія відкинули звинувачення, а в соцмережах опублікували відео атаки на флот. Ці ж кадри поширили деякі ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. Низка пабліків і дослідників повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр», проте офіційної інформації про це немає. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубєц», на відео можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва».
- Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубєц».
- Волонтерська група GeoConfirmed проаналізувала атаку дронів і заявила, що вони вразили щонайменше три кораблі Чорноморського флоту рф. Серед них — «Адмірал Макаров».