Іран запустив у космос ракету-носій супутника Ghaem-100.
Про це повідомляє Associated Press із посиланням на державне телебачення Ірану.
Там показали запуск цієї твердопаливної ракети. Місце запуску не розголошували, але, за інформацією журналістів AP, це може бути пустеля Шахруд, що на північному сході Ірану.
Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що носій зможе вивести супутник вагою 80 кілограмів на орбіту приблизно в 500 кілометрах від Землі.
Влада Ірану каже, що їхня супутникова програма, як і ядерна діяльність, спрямована на наукові дослідження та інші цивільні програми. Однак цю технологію можна використовувати й для розробки ракет великої дальності. Попередні запуски викликали критику з боку США.
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