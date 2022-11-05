В МЗС відповіли на заяви Ірану про постачання дронів росіянам

Міністерство закордонних справ України разом з іншими відомствами й надалі вживатиме максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання росією іранської зброї для вбивств українців і знищення критичної інфраструктури у країні.
Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у відповідь на заяви міністра закордонних справ Ірану Хосейна Амірабдоллахіана.
Він також зазначив, що іранський міністр поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів.
«У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті у злочинах агресії рф проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки росії», — наголосив Ніколенко.
- Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані публічно заперечив поставки своїх військових безпілотників російській армії. Навіть попри те, що українські військові вже збили десятки таких дронів.
- 1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно 1 000 балістичних ракет і дронів для війни проти України. Водночас Пентагон поки не має підтверджень, що Іран міг передати росії балістичні ракети малої дальності або планує це зробити.
- 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що його країна постачала росії дрони-камікадзе, але нібито ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну.