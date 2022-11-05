З компанії Twitter за день звільнили половину персоналу

Компанія Twitter за день звільнила половину свого персоналу. Про це повідомляє Reuters.
У твітах співробітників соціальної мережі йдеться, що серед постраждалих були команди, які відповідають за комунікації, курування контенту, права людини та етику машинного навчання, а також деякі групи розробників та інженерів. Серед звільнених — 784 співробітники зі штаб-квартири компанії в Сан-Франциско та 199 у Сан-Хосі та Лос-Анджелесі. Голова відділу безпеки та корпоративної етики Йоель Рот сказав, що скорочення торкнулися близько 15% його команди, яка відповідає за запобігання поширенню дезінформації та іншого шкідливого контенту.
«На жаль, компанія не має вибору, коли втрачає понад $4 мільйони на день», — написав Маск про звільнення, додавши, що всім постраждалим запропонували тримісячну вихідну допомогу.
Цей крок зі звільненнями завершує тиждень хаосу і невпевненості в майбутньому компанії під керівництвом нового власника Ілона Маска, який написав у Twitter, що сервіс зазнає «значного падіння доходів» через відступ рекламодавців.
Про звільнення співробітники дізнались з електронного листа. Це перший лист від керівництва компанії після того, як Маск її придбав. Лист підписав лише «Твіттер», без імені Маска чи будь-яких інших керівників. Перед отриманням цього листа десятки співробітників написали у Твіттері, що за ніч втратили доступ до робочої електронної пошти та каналів Slack.
Після звільнень команда заявила, що посилюватиме тиск і вимагатиме від брендів прибрати свою рекламу у Твіттері по всьому світу. Великі рекламодавці вже кілька місяців висловлюють побоювання щодо дій Ілона Маска. Бренди, зокрема General Motors та General Mills, заявили, що припинили рекламу в Twitter, і очікують на інформацію про новий напрям платформи.
Працівники Twitter уже подали колективний позов на компанію до федерального суду Сан-Франциско через масові скорочення.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною в стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. За даними ЗМІ, Twitter розробляє і функцію платного відео.
- Для реалізації своїх планів і перевірки коду Twitter Маск подовжив робочі зміни у компанії до 12 годин та залучив до роботи працівників із Tesla.
- 3 листопада повідомлялось, що Ілон Маск планує звільнити близько 3 700 працівників компанії — це половина персоналу. Також він хоче повернути працівників у офіс — право працювати будь-звідки він скасує.