З компанії Twitter за день звільнили половину персоналу

Компанія Twitter за день звільнила половину свого персоналу. Про це повідомляє Reuters.

У твітах співробітників соціальної мережі йдеться, що серед постраждалих були команди, які відповідають за комунікації, курування контенту, права людини та етику машинного навчання, а також деякі групи розробників та інженерів. Серед звільнених — 784 співробітники зі штаб-квартири компанії в Сан-Франциско та 199 у Сан-Хосі та Лос-Анджелесі. Голова відділу безпеки та корпоративної етики Йоель Рот сказав, що скорочення торкнулися близько 15% його команди, яка відповідає за запобігання поширенню дезінформації та іншого шкідливого контенту.

«На жаль, компанія не має вибору, коли втрачає понад $4 мільйони на день», — написав Маск про звільнення, додавши, що всім постраждалим запропонували тримісячну вихідну допомогу.

Цей крок зі звільненнями завершує тиждень хаосу і невпевненості в майбутньому компанії під керівництвом нового власника Ілона Маска, який написав у Twitter, що сервіс зазнає «значного падіння доходів» через відступ рекламодавців.

Про звільнення співробітники дізнались з електронного листа. Це перший лист від керівництва компанії після того, як Маск її придбав. Лист підписав лише «Твіттер», без імені Маска чи будь-яких інших керівників. Перед отриманням цього листа десятки співробітників написали у Твіттері, що за ніч втратили доступ до робочої електронної пошти та каналів Slack.

Після звільнень команда заявила, що посилюватиме тиск і вимагатиме від брендів прибрати свою рекламу у Твіттері по всьому світу. Великі рекламодавці вже кілька місяців висловлюють побоювання щодо дій Ілона Маска. Бренди, зокрема General Motors та General Mills, заявили, що припинили рекламу в Twitter, і очікують на інформацію про новий напрям платформи.

Працівники Twitter уже подали колективний позов на компанію до федерального суду Сан-Франциско через масові скорочення.