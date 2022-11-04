В окупованому Херсоні спочатку заявили, що запроваджують цілодобову комендантську годину — а потім видалили відео

У Херсоні окупанти оголосили цілодобову комендантську годину, а також заявили про можливі «масові обстріли міста» і «теракти».

Про це 4 листопада заявив гауляйтер кирило стремоусов.

Скільки днів триватиме комендантська година — невідомо.

Оновлення. Тепер у пості колаборанта опубліковано інше відео. На ньому стремоусов звертається зі схожим зверненням, проте там немає згадки про запровадження комендантської години.