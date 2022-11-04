В окупованому Херсоні спочатку заявили, що запроваджують цілодобову комендантську годину — а потім видалили відео

У Херсоні окупанти оголосили цілодобову комендантську годину, а також заявили про можливі «масові обстріли міста» і «теракти».
Про це 4 листопада заявив гауляйтер кирило стремоусов.
Скільки днів триватиме комендантська година — невідомо.
Оновлення. Тепер у пості колаборанта опубліковано інше відео. На ньому стремоусов звертається зі схожим зверненням, проте там немає згадки про запровадження комендантської години.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- 31 жовтня окупанти оголосили, що вирішили евакуювати цивільних уже й з лівобережжя Херсонщини — через нібито підготовку ЗСУ до «масових обстрілів Каховської ГЕС», а потім заборонили переправлятися через Дніпро.
- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції — у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів, включно з Херсоном.