У Кривому Розі іранський дрон влучив в обʼєкт енергоінфраструктури — руйнування значні

У Кривому Розі іранський дрон-камікадзе «Шахід» влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури — руйнування значні. Про це ввечері 2 листопада повідомив глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Кілька районів міста залишилися без світла та води. Втрати уточнюються. У місті вже почали відновлювальні роботи.

Після цього в «Укренерго» повідомили, що запроваджують тимчасові обмеження електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми й уникнути повторних аварій після того, як російські ракетні обстріли та атаки дронів пошкодили електромережі.