У Кривому Розі іранський дрон влучив в обʼєкт енергоінфраструктури — руйнування значні

У Кривому Розі іранський дрон-камікадзе «Шахід» влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури — руйнування значні. Про це ввечері 2 листопада повідомив глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Кілька районів міста залишилися без світла та води. Втрати уточнюються. У місті вже почали відновлювальні роботи.
Після цього в «Укренерго» повідомили, що запроваджують тимчасові обмеження електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми й уникнути повторних аварій після того, як російські ракетні обстріли та атаки дронів пошкодили електромережі.
- Зранку 2 листопада «Укренерго» продовжила графіки погодинних відключень електроенергії в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
- 31 жовтня сталася чергова атака росії на обʼєкти інфраструктури України. Ранковий обстріл пошкодив у 10 регіонах 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні. Сили ППО збили 44 з понад 50 ракет.