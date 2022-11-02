«Укренерго» продовжило графіки погодинних відключень в Києві та 7 областях

Компанія «Укренерго» продовжила графіки погодинних відключень електроенергії в Києві та 7 областях. Світло сьогодні відключатимуть у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Графіки відключень світла публікуються на сайтах обленерго.

У компанії зазначили, що обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.