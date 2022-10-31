«Укренерго» вводить обмеження електропостачання по всій країні

Компанія «Укренерго» ввечері передала обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення. Світло вимикатимуть частково по всій країні.

Про це компанія написала у своєму Facebook.

«Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян», — зазначили там.

В «Укренерго» підкреслюють, що такі заходи дають можливість тримати систему збалансованою і ремонтувати пошкоджені обʼєкти.

Там вкотре закликають українців якомога більше економити електроенергію.