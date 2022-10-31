«Укренерго» вводить обмеження електропостачання по всій країні

Компанія «Укренерго» ввечері передала обленерго обсяги для застосування графіків аварійного відключення. Світло вимикатимуть частково по всій країні.
Про це компанія написала у своєму Facebook.
«Для усунення наслідків о 17:00 Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для застосування графіків аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян», — зазначили там.
В «Укренерго» підкреслюють, що такі заходи дають можливість тримати систему збалансованою і ремонтувати пошкоджені обʼєкти.
Там вкотре закликають українців якомога більше економити електроенергію.
- 31 жовтня була чергова атака росії на обʼєкти інфраструктури України. Ранковий обстріл пошкодив у 10 регіонах 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні. Сили ППО збили 44 з понад 50 ракет.