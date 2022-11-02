Супутники зняли пошкоджені російські фрегати в Севастопольській бухті. Серед них, ймовірно, «Адмірал Макаров»

Супутники сфотографували у Стрілецькій бухті військові кораблі Чорноморського флоту, серед яких фрегати класу «Адмірал Григорович» (проєкт 11356Р «Буревестник»). На знімках вони пришвартовані в порту. Один з них — «Адмірал Макаров» — імовірно, пошкоджений атаками дронів.

Супутникові фотографії опублікували кілька аналітиків, які ведуть розвідку на основі відкритих джерел.

Знімки було зроблено 1 листопада о 08:35 та 13:06 за київським часом. На фотографіях не видно ушкоджень фрегатів, але OSINT-розслідувачі кажуть, що пошкодження отримав щонайменше флагман Чорноморського флоту «Адмірал Макаров». Флагман на знімках пришвартований правим бортом до причалу, що може свідчити про його ремонт.

Twitter / Benjamin Pittet

Twitter / Benjamin Pittet

Спочатку супутник зафіксував флагман у відкритому морі на буксирі. За 5 годин корабель опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі.

Другий фрегат на фото — «Адмірал Ессен».