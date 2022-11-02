Супутники зняли пошкоджені російські фрегати в Севастопольській бухті. Серед них, ймовірно, «Адмірал Макаров»

Супутники сфотографували у Стрілецькій бухті військові кораблі Чорноморського флоту, серед яких фрегати класу «Адмірал Григорович» (проєкт 11356Р «Буревестник»). На знімках вони пришвартовані в порту. Один з них — «Адмірал Макаров» — імовірно, пошкоджений атаками дронів.
Супутникові фотографії опублікували кілька аналітиків, які ведуть розвідку на основі відкритих джерел.
Знімки було зроблено 1 листопада о 08:35 та 13:06 за київським часом. На фотографіях не видно ушкоджень фрегатів, але OSINT-розслідувачі кажуть, що пошкодження отримав щонайменше флагман Чорноморського флоту «Адмірал Макаров». Флагман на знімках пришвартований правим бортом до причалу, що може свідчити про його ремонт.
Спочатку супутник зафіксував флагман у відкритому морі на буксирі. За 5 годин корабель опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі.
Другий фрегат на фото — «Адмірал Ессен».
- 29 жовтня окупанти заявили, що кораблі Чорноморського флоту в Криму зранку «відбили атаку безпілотників». Міноборони рф звинуватило в цьому бійців 73-го спеццентру морських операцій ЗСУ, яких тренували представники підрозділу ВМС Великої Британії. Цих же представників Британії російське міноборони звинуватило в організації вибухів на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2».
- Оперативне командування «Південь» і Британія відкинули звинувачення, а в соцмережах опублікували відео атаки на флот. Ці ж кадри поширили деякі ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. Низка пабліків і дослідників повідомляють про пошкодження щонайменше трьох кораблів-носіїв крилатих ракет «Калібр», проте офіційної інформації про це немає. Хоча міноборони рф підтвердило лише пошкодження тральщика «Іван Голубєц», на відео можна бачити удар по фрегату «Адмірал Макаров», який є фактичним флагманом Чорноморського флоту після знищення крейсера «Москва».
- Окупанти підтвердили пошкодження тральщика «Іван Голубєц».
- Волонтерська група GeoConfirmed проаналізувала атаку дронів і заявила, що вони вразили щонайменше три кораблі Чорноморського флоту рф. Серед них — «Адмірал Макаров».