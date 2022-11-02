У трьох областях «Укренерго» запровадило додаткові відключення електрики

Національна енергетична компанія «Укренерго» вводить додаткові обмеження енергопостачання у трьох областях — Сумській, Харківській та Полтавській.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«На жаль, графіків погодинних відключень сьогодні для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо. Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях», — йдеться у повідомленні.

Через це дію графіків погодинних відключень у цих областях тимчасово припинено.

«Укренерго» нагадує, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.