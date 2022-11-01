«Укренерго» обмежить електропостачання у 7 областях

Компанія «Укренерго» оголосила про обмеження споживання електрики у семи областях України.
Про це повідомили у пресслужбі.
Обмеження введуть для мешканців Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей.
Це потрібно, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після російських атак, пояснили в «Укренерго».
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Окупанти пошкодили у 10 регіонах України 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні.
- Мер столиці Віталій Кличко 1 листопада повідомив, що у Києві повністю відновили водопостачання та електрику після російської атаки 31 жовтня. Але вимкнення все одно будуть.