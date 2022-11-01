Кличко: У Києві повністю відновили подачу води та світла. Але вимкнення застосовують

У Києві повністю відновили водопостачання та електрику після російської атаки 31 жовтня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора — значний», — зазначив міський голова.

Він подякував фахівцям «Київводоканалу» та ДТЕК, які майже добу працювали над усуненням проблем.