У деяких районах Києва через російську атаку немає світла та води

Російська атака пошкодила енергообʼєкт, який живить близько 350 тисяч квартир у Києві. Також у деяких районах немає водопостачання.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Енергетики працюють над відновленням електрики.
«Фахівці ДТЕК, НЕК «Укренерго», разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації», — зазначив міський голова Києва.
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Через ракетні удари частина залізниці знеструмлена. «Укрзалізниця» вивела резервні тепловози, поїзди продовжують рух, але із затримками.
- В Україні через масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі вводять екстрені відключення електроенергії.