У деяких районах Києва через російську атаку немає світла та води

Російська атака пошкодила енергообʼєкт, який живить близько 350 тисяч квартир у Києві. Також у деяких районах немає водопостачання.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Енергетики працюють над відновленням електрики.

«Фахівці ДТЕК, НЕК «Укренерго», разом з іншими екстреними службами й органами влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації», — зазначив міський голова Києва.