Із ПриватБанку звільнився топменеджер, який засвітився в розслідуванні про «батальйон Монако»

Заступник голови правління ПриватБанку Ігор Лебединець написав заяву на звільнення. Перед цим його помітили у другій серії журналістського розслідування про «батальйон Монако».
Про це повідомила пресслужба банку.
«Наглядова рада ПриватБанку затвердила заяву про звільнення заступника голови правління Ігоря Лебединця, яка за його бажанням набирає чинності негайно», – йдеться в повідомленні.
Лебединець працював заступником голови правління з питань реорганізації та проблемних активів.
17 жовтня «Українська правда» опублікувала другу частину розслідування «Батальйон Монако» про українських бізнесменів і можновладців, які на Лазурному узбережжі чекають закінчення війни.
Там помітили,зокрема, Лебединця, у Монако він був на автівці, що належить банкові. На той час у нього була відпустка.
Після розслідування в банку почали внутрішню перевірку у звʼязку з використанням службового авто в особистих інтересах.
«Згідно з принципами та засадами нормативних документів ПриватБанку, керівництво та працівники зобовʼязані неухильно та сумлінно діяти в інтересах банку, дотримуватись у своїй діяльності високих професійних стандартів і, зокрема, уникати порушень норм етики, а також дотримуватися їх як під час виконання професійних обовʼязків, так і в повсякденному житті», – йдеться в повідомленні банку.
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