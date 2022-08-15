Рада продовжила воєнний стан на 90 днів, до 21 листопада

Парламент підтримав продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Також Рада підтримала затвердження Указу про «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Обидва голосування за — 328 депутатів.

Від початку російського вторгнення, 24 лютого, в Україні встановлений воєнний стан, а також оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни.

Наразі хвилі мобілізації залежать від потреб на фронті. За словами начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Романа Горбача, мобілізація відбувається тоді, коли у лавах ЗСУ є втрати – загиблі або поранені.

Також мобілізують тоді, коли треба змінити солдатів, які кілька місяців перебували на передовій.