Зеленський запропонував Раді продовжити мобілізацію і воєнний стан

Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження періоду воєнного стану та мобілізації. Вони завершуються 23 серпня.

Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Наразі текстів постанов немає, тому невідомо, на який термін Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан. Після початку вторгнення їх продовжували щомісяця, але у травні продовжили одразу на три місяці.

Згідно із законодавством, мобілізацію та воєнний стан вводять в Україні указом президента. Однак Верховна Рада спочатку має надати на це згоду.