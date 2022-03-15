В Україні розпочалася мобілізація наступної черги резервістів: кого мобілізуватимуть

В Україні розпочалася мобілізація військовозобов’язаних, які не входили до категорії резервістів першої черги — людей із бойовим досвідом. Про це на брифінгу повідомив начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

Він також повідомив, що під час мобілізації призову немає. Чинних солдатів строкової служби залучатимуть до оборони лише в разі бойових дій на раніше мирній території. Також їх не відправлятимуть до зони ООС. Але можуть скластися обставини, коли на вчора ще мирній території будуть бойові дії. І цих військовослужбовців на рівні з усіма залучатимуть до оборони.

Щодо ситуації з резервістами, за словами Горбача, майже 100% тих, хто перебував на обліку в територіальних центрах, уже прибули до своїх військових частин і виконують завдання з оборони.

Тих, хто раніше проходив службу, можуть одразу направляти до бойових частин.

Тих, хто не раніше не проходив службу, але підлягає мобілізації, відправлять до навчальних центрів ЗСУ, де вони пройдуть підготовку, і тільки після цього — до військових бойових частин.

Що стосується внутрішньо переміщених осіб, вони є військовозобов’язаними та в обов’язковому порядку повинні стати на військовий облік за місцем фактичного перебування.