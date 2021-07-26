Cуд заочно арештував бізнесмена Жеваго

Суд заочно заарештував колишнього нардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго за підозрою у розкраданні коштів.

Відповідна інформація міститься у його картці на сайті МВС.

Там вказано, що для Жеваго вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За якими справами проходить Жеваго?

ДБР розслідує розтрату понад 2,5 млрд грн ліквідованого банку «Фінанси та кредит». Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери.

Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси і кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 млн (2,9 млрд грн). У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 млн з рахунків банку «Фінанси і кредит», причому застава була списана відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.