ЗСУ отримають ще 20 ударних дронів Warmate у рамках проєкту «Армія дронів»

На фронт вирушили ще 20 ударних дронів Warmate, які закупив monobank та його клієнти в рамках проєкту «Армія дронів».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Перші 20 таких безпілотників відправили на передову у вересні. Очільник Мінцифри розповів, як вони працюють.

«Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль. Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі обʼєкти ворога», — пояснив Федоров.