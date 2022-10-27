ЗСУ отримають ще 20 ударних дронів Warmate у рамках проєкту «Армія дронів»

На фронт вирушили ще 20 ударних дронів Warmate, які закупив monobank та його клієнти в рамках проєкту «Армія дронів».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Перші 20 таких безпілотників відправили на передову у вересні. Очільник Мінцифри розповів, як вони працюють.
«Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту для удару — і безпілотник самостійно уражає ціль. Під удари дронів потрапляє як легкоброньована техніка, так і системи ППО, РЕБ та інші критично важливі обʼєкти ворога», — пояснив Федоров.
- 1 липня в Україні запустили проєкт «Армія дронів», щоб закрити безпілотниками лінію фронту. До ініціативи першим долучився monobank. Разом зі своїми клієнтами всього за декілька днів вони зібрали понад 64 мільйони гривень.
- На початку жовтня у Мінцифри повідомляли, що разом із Генеральним штабом ЗСУ та Держспецзвʼязку закуплять для армії 986 безпілотників за 1,9 мільярда гривень.