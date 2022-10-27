Bloomberg: США переглянуть обмеження цін на російську нафту, вони будуть мʼякіші

Через скептицизм інвесторів та зростання ризиків на фінансових ринках, США змушені переглянути запровадження обмежень цін на російську нафту.

Про це пише Bloomberg.

Планувалося встановити граничну ціну на рівні $40—60 за барель з тенденцією до нижчої межі. Проте зараз посадовці обговорюють вищу ціну. Майже всі розуміють, що це дасть росії змогу й надалі отримувати значні доходи від продажу нафти.

Остаточне рішення ще не узгоджене.

Видання пише, що найімовірніше США та Європейський Союз вдадуться до м’якших обмежень і схвалять вищу ціну. Водночас великі торговельні партнери росії — Індія та Китай — ніяких обмежувальних заходів щодо рф взагалі не вводитимуть, хоча Індія формально погодилася розглянути пропозицію G7 про обмеження цін.