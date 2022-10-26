Reuters: Путін використовуватиме «зернову угоду» як засіб тиску під час саміту G20

Російський президент путін планує використати «зернову угоду» для тиску та спонукання до перемовин інших країн на саміті «Великої двадцятки». Ця угода дозволила експорт з України зерна та інших сільськогосподарських культур із портів Чорного моря.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
«Зернова угода» має завершитися 19 листопада, і всі країни будуть закликати росію продовжити її дію. У Європі вважають, що путін таки прибуде на саміт G20, і тема продовження цієї угоди стане ключовою.
«Зернова угода» буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати путіна продовжити її, по суті, надати свій дозвіл або пролонгувати на більший термін», — сказав європейський дипломат.
Для росії це спосіб мати козирі під час саміту, оскільки їй нічого не вартує формально погодитися на продовження угоди. За словами дипломата, лідери країн G20 будуть підштовхувати путіна до такого рішення і він зрештою погодиться. Таким чином у путіна хочуть зробити з нього ключову особу саміту, з якою всі хотітимуть провести перемовини і нібито стати тими, хто зміг умовити російського президента на продовження угоди.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. За добу війська росії обстріляли порт Одеси ракетами. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 6 вересня путін заявив, що треба обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем у рамках «зернової угоди». Він казав, що українське зерно йде до ЄС, а не в Африку. У Мінінфраструктури його заяву спростували. Того ж дня постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що рф може відмовитися від продовження «зернової угоди» в листопаді.
- 13 жовтня постійний представник росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов також заявив, що рф може вийти із «зернової угоди», якщо її вимоги не будуть виконані. Генсек ООН отримав листа з переліком претензій від російської сторони. Головна з них, за словами Гатілова, — гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем.
- За даними ЗМІ, росія при цьому налагодила схему вивозу українського викраденого зерна і планує до кінця року вкрасти майже 1,8 мільйона тонн української продукції.