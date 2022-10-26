Reuters: Путін використовуватиме «зернову угоду» як засіб тиску під час саміту G20

Російський президент путін планує використати «зернову угоду» для тиску та спонукання до перемовин інших країн на саміті «Великої двадцятки». Ця угода дозволила експорт з України зерна та інших сільськогосподарських культур із портів Чорного моря.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

«Зернова угода» має завершитися 19 листопада, і всі країни будуть закликати росію продовжити її дію. У Європі вважають, що путін таки прибуде на саміт G20, і тема продовження цієї угоди стане ключовою.

«Зернова угода» буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати путіна продовжити її, по суті, надати свій дозвіл або пролонгувати на більший термін», — сказав європейський дипломат.

Для росії це спосіб мати козирі під час саміту, оскільки їй нічого не вартує формально погодитися на продовження угоди. За словами дипломата, лідери країн G20 будуть підштовхувати путіна до такого рішення і він зрештою погодиться. Таким чином у путіна хочуть зробити з нього ключову особу саміту, з якою всі хотітимуть провести перемовини і нібито стати тими, хто зміг умовити російського президента на продовження угоди.