Суди заарештували активи засновників Альфа-Банку на понад 500 мільйонів гривень

Суди заарештували українські активи засновників Альфа-Банку на 500 мільйонів гривень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на відповідь Бюро економічної безпеки.

Заарештовані рахунки, відкриті на засновників Альфа-Банку на суму 369,5 млн грн. Також заарештовані прості безіменні акції засновників Альфа-Банку на суму 104,7 млн. Крім того, під арешт потрапили торговий знак Альфа-Банку та корпоративні права групи IDS — групи компаній, до складу якої входять торговельні марки «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф».

Серед іншого, суд також наклав арешт на рахунки «Миколаївського глиноземного заводу», який належить російському олігарху Олегу Дерипасці.

Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав сьоме місце (112,67 мільярда гривень) серед 68 банків, що діють у країні.