Український «Альфа-Банк» перейменують на «Сенс Банк» — аби не бути «психологічно повʼязаним» з російським

Національний банк України погодив зміни до статуту «Альфа-Банк України» про перейменування його на «Сенс Банк».

Про це повідомив голова наглядової ради комерційного банку Роман Шпек в інтервʼю Інтерфаксу.

«Ось саме надійшло повідомлення, що Нацбанк погодив зміни до статуту. Але треба ще більшу роботу зробити, інші документи підготувати», — розповів Шпек.

Повністю завершити процес перейменування планується у грудні цього року. «Повірте, нам, колективу, морально та психологічно важливо не бути повʼязаними з російським «Альфа-Банком». Це основна причина зміни назви в цей час», – наголосив він.

Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (112,67 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні.