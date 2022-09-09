WSJ: Російський олігарх Фрідман пропонував мільярд доларів для українського банку в обмін на зняття санкцій

Російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував вкласти мільярд доларів зі своїх особистих статків в український банк, співзасновником якого він є. В обмін на інвестиції олігарх просив уряд Великої Британії зняти з нього санкції.

Про це пише The Wall Street Journal.

Олігарх є засновником Альфа Банку. В Україні працює «Альфа Банк Україна», який входить до групи Фрідмана. У серпні він змінив назву на Sense Bank.

За словами офіційних осіб США, пропозиція Фрідмана є однією з низки заяв, які власники і керівники компаній із підсанкційного списку «тихо» роблять західній владі, оскільки ці країни проводять кампанію із завдавання економічних збитків росії у відповідь на її війну проти України.

Сам Фрідман у коментарі заперечив, що робив таку пропозицію. «Сполучене Королівство не виправдовує будь-яких ухилень від санкцій», — заявили в МЗС Британії.