У російського олігарха Михайла Фрідмана заперечили намір отримати українське громадянство

У консорціумі «Альфа-Груп» спростували інформацію про намір російського олігарха Михайла Фрідмана отримати українське громадянство та перевести активи.

Про це пише «РБК» з посиланням на представника консорціуму.

«Ніяких переговорів на цю тему не було, інформація не відповідає дійсності», — заявив він.