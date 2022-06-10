У російського олігарха Михайла Фрідмана заперечили намір отримати українське громадянство

У консорціумі «Альфа-Груп» спростували інформацію про намір російського олігарха Михайла Фрідмана отримати українське громадянство та перевести активи.
Про це пише «РБК» з посиланням на представника консорціуму.
«Ніяких переговорів на цю тему не було, інформація не відповідає дійсності», — заявив він.
- Напередодні голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україні.
- Фрідман, який посідав 11 місце в російському Forbes за підсумками 2021 року (статки — $15,5 млрд), був внесений до санкційних списків Євросоюзу та Великої Британії після вторгнення військ росії в Україну.
- У травні 2022 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні арештували активи Фрідмана на 12 млрд гривень.